De la prison ferme réclamée contre des gilets jaunes à Valence

Valence, France

C'était le 8 décembre dernier. Ce samedi de mobilisation à Valence, des gilets jaunes en étaient venus aux mains avec les forces de l'ordre, notamment avec le chef de la police de la Drôme et son chauffeur. Ce mercredi, quatre gilets jaunes interpellés sur le Plateau des Couleures comparaissent devant le tribunal correctionnel de Valence.

Le procureur a tenu un discours ferme, demandant au tribunal de déclarer les trois hommes et la femme coupables. Il réclame pour les deux jeunes hommes de 22 ans et la femme, six mois de prison ferme, six mois de plus avec sursis, et 10.000 euros d'amende (dont la moitié avec sursis). L'homme de 41 ans pourrait lui écoper de 18 mois de prison, dont un an ferme si le tribunal accède aux demandes du procureur. Il pourrait également devoir verser 15.000 euros d'amende (la moitié avec sursis).

La parole est actuellement à la défense.

Les quatre gilets jaunes soupçonnés de ces agressions sur les forces de l'ordre avaient été remis en liberté pour passer les fêtes de Noël en famille.