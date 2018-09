Var, France

Des gilets pare-balles pour les équipes du Samu du Var ! Depuis vendredi, les équipes du Samu du Var disposent de gilets par-balles pour leurs interventions à risque. Ce sont les ambulanciers, infirmiers et médecins qui en ont fait la demande auprès de la direction.

Pour les interventions à risque

Entre le risque attentat, les fusillades qui se multiplient et les interventions en prison, ils ne se sentaient plus en sécurité. Début septembre, deux adolescents ont été tués par balles à la Seyne-sur-Mer, le Samu est intervenu sur place quelques minutes après la fusillade. C'est cette dernière intervention qui a été un peu un déclic pour les équipes varoises. Néanmoins, le chef de service du Samu 83 précise que les gilets ne seront pas portés au quotidien mais uniquement sur les interventions à risques, une dizaine l'an passé pour le samu 83.

Sentiment d’insécurité de la part des équipes

Le sentiment d'insécurité a gagné il y a plusieurs années déjà le personnel du Samu du Var. En Novembre 2015, un douanier est abattu quartier Saint-Jean-du-Var à Toulon. Infirmiers et médecins interviennent alors que la fusillade n'est pas terminée. Puis il y a eu l'attentat de Nice, la multiplication des fusillades et règlements de compte dans la métropole toulonnaise. Une conjonction d’événements potentiellement dangereux selon le responsable du Samu Varois. "On craint d'être des victimes collatérales" selon Laurent Bécé.. L'arrivée de ces gilets pare-balles, qui protégent aussi des coups de couteau ne fait pas l'unanimité : Pour le Président du syndicat Samu-Urgences de France, les membres du Smur n'en ont pas besoin car ils interviennent après l'accord de la police. Ce serait donc dit-il "une erreur de généraliser le port du gilet pare-balles".