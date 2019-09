Des graffitis insultants sur le parvis de Lascaux-4

Les employés du centre international d'art pariétal ont découvert une demi-douzaine de tags ce vendredi matin sur le muret et le sol devant l'entrée. Les graffitis ont été nettoyés et une plainte déposée.

Montignac, France

Ce sont les employés de Lascaux-4 qui ont découvert les inscriptions ce vendredi matin, sur le muret et les bancs du parvis. Des insultes pour Emmanuel Macron, une inscription "la quenelle", et des gribouillis incompréhensibles. Les gendarmes de Montignac sont venus prendre des photos ; ensuite les murets et le sol ont été nettoyés. La Sémitour dépose plainte. C'est la première fois que le centre d'art pariétal de Montignac est visé par ce genre de dégradations.