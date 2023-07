"La véranda est explosée" : de violents orages de grêle tombent sur le nord de la Dordogne

Plusieurs habitants du nord de la Dordogne ont été réveillés en trombe ce dimanche matin. Le département était en vigilance jaune, et de violents orages ont balayé le nord-est du département peu avant 6h, avec de la pluie, puis des chutes de grêlons, et ont causé parfois d'importants dégâts.

ⓘ Publicité

Les orages sont notamment tombés sur Nontron, Mareuil, Augignac, Saint-Martin-Le-Pin. "On a été réveillés par des bruits assourdissants. On commençait à avoir un peu peur vu l'épisode de juin dernier sur Ribérac et Vanxains", raconte le maire de Champagne-et-Fontaine Pascal Devars.

Des grêlons "gros comme des balles de ping-pong" sont tombés par endroits. Il a fait le tour de sa commune ce dimanche matin, quelques voitures qui n'étaient pas à l'abri ont été abîmées, mais il n'y a pas de pare-brises cassés.

"Le jardin, c'est de la bouillie"

À Gout-Rossignol, Cynthia a été réveillée par la grêle sur ses velux. "La véranda est explosée, il y a des grêlons à l'intérieur, de l'eau partout", dit-elle. Au petit matin, elle a essayé de protéger les voitures avec des couvertures. "Le jardin, c'est de la bouillie", raconte-t-elle.

À Champagne-et-Fontaine, les maisons n'ont pas été abîmées, mais les cultures d'été, de tournesol et de maïs, sont lacérées.

À Augignac, la mairie va rester ouverte jusqu'à midi ce dimanche pour les habitants qui auraient besoin d'aide.

loading

De la grêle aussi grosse qu'une balle de ping-pong du côté de Nontron chez Fabienne. - Photo fournie par une auditrice

Cynthia a été réveillée vers 6h du matin. - Photo fournie par une auditrice