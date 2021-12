Des gros travaux se préparent à la prison de Saint-Maur

La prison de Saint-Maur va connaître un coup de neuf. Un vaste chantier de rénovation de 7 millions d'euros démarre à la fin du mois de mars prochain. Et il y en avait bien besoin, car les bâtiments datent des années 1970, et ne sont souvent plus aux normes, en termes d'isolation thermique notamment. C'est le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, qui avait annoncé le montant du budget accordé pour ces travaux lors d'une visite à la maison centrale en février dernier. Il s'agit de la plus grosse enveloppe accordée dans le cadre de la version judiciaire du plan France Relance

Des bâtiments plus aux normes

La priorité de ce chantier est mise sur la rénovation thermique des bâtiments, car l'isolation y est très mauvaise. Ce sera la première phase du chantier. Viendront ensuite différentes mises aux normes, celles par exemple du réseau électrique ou du réseau d'eau. En l'état actuel, ce dernier présente plusieurs risques : que de l'eau non potable coule du robinet, ou encore des risques de salmonelles dans les douches. "Ces problématiques ne sont pas normales (...) Ils ont beau être détenus, on se doit de leur fournir de l'eau qui n'est pas polluée" estime Frédéric Chauvet, délégué syndical Ufap-Unsa Justice.

Les délégués syndicaux voudraient un parking plus sécurisé

Pour le représentant syndical, la priorité devrait être mise sur la sécurisation du parking; une problématique déjà soulignée à plusieurs reprises par les délégués syndicaux ces dernières années. "Il n'y a pas de grilles, ou de moyen de contrôle des accès à tout le domaine pénitentiaire. Les seuls accès qui sont contrôlés, c'est tout ce qui est derrière les murs, mais pour tout ce qui se trouve au niveau du parking, devant l'établissement, il y a juste les miradors et la porte d'accès qui ont un visuel. Mais il n'y a pas de contrôle de type barrière" détaille Frédéric Chauvet. Résultat : plusieurs véhicules de surveillants ont déjà été dégradés, voire incendiés.

Des travaux de sécurisation sont bien prévus pour le parking dans le chantier qui démarre en mars prochain, mais ils interviendront plutôt en fin de projet, et ils ne sont pas aussi complets que le souhaiterait le représentant syndical.

Les travaux de rénovation devraient s'étendre sur au moins trois ans. Un renouveau pour la centrale de Saint-Maur qui accueille actuellement 174 détenus et près de 300 salariés.