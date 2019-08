"Des groupes d'activistes qui veulent en découdre" : les craintes du préfet avant la manifestation pour Steve à Nantes

Claude d'Harcourt, le préfet de Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire, lors de sa prise de fonction le 28 novembre 2018.

Nantes, France

Un appel au rassemblement contre les violences policières après la mort de Steve est lancé pour ce samedi après-midi à Nantes, au départ de Commerce. Parce qu'il craint des violences, le préfet de Loire-Atlantique, Claude d'Harcourt, a interdit tout rassemblement dans une bonne partie du centre-ville ce samedi. Il s'en est expliqué ce vendredi matin.

"Des groupes d'activistes qui veulent en découdre avec les forces de police et avec les institutions publiques"

"Nous disposons d'informations concordantes sur la volonté d'un certain nombre de groupes d'activistes d'en découdre avec les forces de police, avec les institutions publiques, la représentation de l'État, la Mairie, les institutions judiciaires et de perturber et de perturber un rassemblement prévu par la communauté qui s'est réunie autour de Steve Macino (Sic). Nous ne voulons pas que ces individus volent à la collectivité le moment d'émotion qui est souhaité par tous les amis de Steve."

Claude d'Harcourt se défend donc de vouloir empêcher tout rassemblement en mémoire du jeune homme. "Il y a une manifestation légitime pour que tous ceux qui sont dans un état d'esprit d'émotion, que je comprends parfaitement, puissent manifester sereinement. Mais nous ne voulons pas que se greffe sur cette démarche d'émotion une catégorie d'individus qui ont fait savoir qu'ils viendraient perturber cet état d'esprit qui nous semble, encore une fois légitime".

"Nous aurons les moyens de faire face à ces fauteurs de trouble"

En plus de l'interdiction de manifester, un dispositif important de forces de l'ordre sera déployé, du même ordre que lors des rassemblements des gilets jaunes. "Nous ne donnons pas le détail des moyens dont nous disposons, mais je peux vous dire que nous aurons les moyens de faire face à ces fauteurs de trouble. Le ministère de l'Intérieur nous a donné ce dont nous avons besoin".

Deux rassemblements sont annoncés pour ce samedi à Nantes : le premier le matin sur l'île de Nantes pour Steve et le second à 13h à Commerce, contre les violences policières.