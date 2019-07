Des habitants d'Amiens Nord rendent hommage leur voisine renversée par un bus

Amiens, France

Une centaine de personnes s'est rassemblée ce lundi matin avenue du Général De Gaulle, à Amiens, là ou une habitante du quartier nord âgée de 38 ans a été mortellement renversée vendredi dernier par un bus électrique Nemo. Vers 10 heures, ces habitants sont "venus entourer la famille et les amis de Stéphanie".

Roses blanches

Ils ont accroché des roses blanches sur le terre plein qui sépare le couloir de bus des autres des autres voies de l'avenue. Puis le cortège a parcouru plusieurs centaines de mètres. Certains des proches de cette maman de quatre enfants tenaient un portrait de Stéphanie. "C'est très important d'être là", pour Anaïs, une voisine d'immeuble de la victime. Elle et d'autres ont organisé cette marche et ont aussi lancé des cagnottes en ligne pour aider la famille à affronter ce drame.

Appel à la retenue

La famille de la victime a aussi tenu à appeler à la retenue et au calme. "On ne peut rien dire pour l'instant car on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. tant que l'on ne sait pas il faut rester neutre", insiste Emmanuel, son beau-frère alors qu'une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances précises de cet accident mortel.

Pour Anaïs non plus cet instant n'est "pas fait pour polémiquer". Même si certains habitants ont aussi fait part de leur colère sur la dangerosité de cet axe et le mauvais état de la passerelle piétonne qui doit être rénovée. Vladimir Mendes-Borges, l'élu du secteur, présent à cette marche répond qu'une réflexion est lancée pour rendre cet axe moins dangereux.