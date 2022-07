Des habitants de Bordezac fuient l'incendie avec leur chat

Surpris par une épaisse fumée et par la chaleur des flammes, Gabriel 11 ans et ses grands-parents ont vite plié bagage quand ils se sont aperçus que le feu était tout proche de chez eux, ce jeudi soir. "On a juste eu le temps d'emmener notre chat et des papiers avant d'aller à Aujac", explique Gabriel. Sur place, des habitants leur ont ouvert leurs portes le temps de la nuit et le restaurant a même proposé un dîner et un petit-déjeuner. "Ils étaient très gentils", confie le jeune garçon, qui a quand même avoué que cet épisode avait été assez stressant pour lui. Heureusement, il a pu compter sur la générosité des Aujacois, sur ses grands-parents et sur leur chat Romarin qui est "toujours content".

Le chat avait l'habitude d'aller se promener dans le bois mais maintenant que ça a brûlé, ça va lui faire tout drôle, il va revenir tout noir !

Le chat avait l'habitude d'aller se promener dans le bois mais maintenant que ça a brûlé, ça va lui faire tout drôle, il va revenir tout noir ! Copier

Les pompiers leur ont confirmé que leur maison était intacte, en revanche, le bois tout autour a brûlé, mais Jean-Luc préfère le prendre avec philosophie : "Je replanterai des chênes au lieu des pins la prochaine fois, ça brule moins facilement." Plus de peur que de mal donc pour cette famille, même si Jean-Luc a une pensée pour son chat Romarin à qui "ça va faire tout drôle d'aller se promener dans le bois maintenant, il revenir tout noir ! (rires)"