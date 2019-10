Des habitants de Fos-sur-Mer attaquent Arcelor Mittal et Esso pour "troubles du voisinage"

Fos-sur-Mer, France

Ils sont 14 à vouloir porter plainte contre les usines d'Arcelor Mittal ou encore Esso de Fos-sur-Mer. Quatorze personnes qui vivent autour des industries et se disent aujourd'hui victimes des rejets d'émissions polluantes, dont Daniel Mouter, lanceur d'alerte et président de l'association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos, persuadé que son diabète est lié aux rejets des usines.

Une plainte a déjà été déposée au pénal contre X pour "mise en danger d'autrui" par 300 plaignants après la publication d'une étude montrant que les habitants autour de Fos-sur-Mer souffraient de cancer cumulés et d'asthme. La procédure au civil permet d'aller plus vite.

Les habitants souhaitent que les industries agissent rapidement et surtout, que les pouvoir publics interviennent et s'emparent de ce sujet longtemps resté sous silence au nom de l'emploi.

"Nous souhaitons que les industriels prennent conscience que nous, les habitants, nous vivons à côté. Aujourd'hui, les industriels s'en fichent de nous. Les usines sont couvertes par l'État." (Daniel Moutet)

Daniel Moutet est convaincu qu'on peut diminuer la pollution tout en préservant l'emploi. Il ne demande pas l'arrêt des usines, mais des moyens pour une activité permanente beaucoup moins polluante et dangereuse. "Aujourd'hui il y a un danger permanent. Il faut investir pour préserver l'emploi et faire travailler à l'intérieur de l'usine les ouvriers sans les exposer au quotidien au danger", explique-t-il.

La plainte sera déposée ce jeudi.

