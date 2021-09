La colère des habitants de la plaine d'Abos contre le projet d'extension de la gravière

Des habitants de la plaine d'Abos sont révoltés contre un projet d'extension de gravière. Il s'agit d'un projet du groupe Daniel déjà installé dans la zone sur les bords du gave de Pau qui veut s'étendre. Il prévoit d'installer un nouveau site d'extraction de gravats sur la commune d'Abos. Ça fâche des riverains qui vivent là, notamment le maire d'une commune voisine, Bésingrand. En juillet dernier, Michel Laurio a écrit au préfet des Pyrénées-Atlantiques pour l'interpeller sur ce projet. Il a également lancé une pétition contre l'extension de cette gravière.

Cette pétition c'est un message d'alerte, un SOS pour protéger la plaine d'Abos et les habitants selon Michel Laurio : "Si ce projet devait aboutir, Bésingrand n'aurait plus qu'une chose à faire : disparaître. En premier lieu, les nuisances ça va être les vibrations des gravats, la poussière et puis la santé des habitants. De plus, ça va complètement dénaturer la plaine d'Abos. Cette plaine d'Abos a des terres exceptionnelles." La rédaction de France bleu Béarn Bigorre a tenté de joindre le groupe Daniel, sans succès. Un collectif d'habitants opposé au projet s'est également constitué à la rentrée : SOS Plaine d'Abos.