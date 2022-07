Des habitants de Saint-Berthevin appellent la mairie à réagir face à une série de cambriolages

Plus d'une quinzaine de cambriolages ont été signalés depuis le début du mois de juillet dans un quartier de Saint-Berthevin. Des habitants de la commune appellent donc la mairie à renforcer les contrôles de police et à informer les citoyens afin qu'ils soient plus vigilants.

Un quartier de Saint-Berthevin, près de Laval, est visé par une série de cambriolages depuis début juillet. Plus d'une quinzaine de vols de voitures ont été signalés, d'après la mairie. À chaque fois, le mode opératoire est le même : les malfaiteurs fouillent l'intérieur des véhicules, s'emparent notamment des télécommandes de garage qu'ils y trouvent puis volent ensuite des vélos électriques ou d'autres affaires chez les habitants. Certains d'entre eux dénoncent l'inaction de la mairie pour mettre fin à ces actes de délinquance. De son côté, le maire de Saint-Berthevin, Yannick Borde, se veut rassurant. Selon lui, "le maximum est fait pour essayer de faire en sorte que ça se reproduise le moins possible et que ça s'arrête".

Des dégradations "quasiment toutes les nuits"

Laurent fait partie des habitants qui ont été ciblés par ces vols. Il y a quinze jours, des cambrioleurs ont fouillé sa voiture. "On avait laissé entrouverte une fenêtre, donc ils se sont servis. On a retrouvé quand même notre garage ouvert, ils n'ont rien cambriolé. Par contre, un voisin très proche s'est fait dégrader sa voiture, deux vélos électriques ont été cambriolés", retrace cet habitant de Saint-Berthevin. "C'est une fatigue, c'est un stress complet pour tout le monde, on en parle à chaque fois qu'on se voit dans la rue", soupire-t-il.

Le maire de la commune, Yannick Borde, confirme la recrudescence de vols depuis le début du mois de juillet. Selon lui, des dégradations sont signalées "quasiment toutes les nuits".

Des gens se sont fait voler, même les télécommandes des garages dans les véhicules et donc maintenant, ils sont obligés de changer tout le système pour éviter de se faire cambrioler dans les jours à venir.

Laurent, un habitant de Saint-Berthevin

Laurent affirme avoir contacté la police, mais ne voyant pas de patrouille dans le quartier, il a décidé d'organiser lui-même une ronde dans la nuit du 22 au 23 juillet. Il a également mis en place des installations chez lui pour dissuader les cambrioleurs. "J'ai installé une caméra chez moi. Il y a aussi une fermeture que j'ai fait moi même au niveau de ma porte de garage. Ça empêche l'ouverture de la porte avec une télécommande et en manuel", décrit-il.

Le maire de Saint-Berthevin, Yannick Borde, précise qu'il "comprend l'impatience des habitants", tout en soulignant que l'enquête des policiers progresse. "Ils sont parfaitement au courant. Tout le monde a bien connaissance de ce qui se passe. Vous comprenez qu'on ne peut pas en dire plus, mais on a aussi compris certains modes opératoires. On va tout faire en sorte que ça soit le plus limité possible, voire que cela ne se reproduise pas", assure-t-il. Yannick Borde compte informer les habitants via les panneaux lumineux de la commune. Un message sera diffusé dans les jours qui viennent pour appeler à la vigilance face à cette série de cambriolages. Les services municipaux sont en train de décider des termes précis qui seront employés afin de "ne pas tomber dans une psychose".

Je fais aussi confiance aux services d'ordre de l'Etat. Ils sont parfaitement au courant.

Yannick Borde

Des caméras de surveillance vont également être installées dans la commune, reste à savoir quels seront les emplacements exacts. La mairie de Saint-Berthevin va se concerter avec la police à la rentrée, soit fin août ou début septembre.