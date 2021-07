Des habitants de Sennely, en Sologne, touchés par des inondations en ce 14 juillet

La nuit a été rude pour certains habitants de Sennely, une commune de Sologne située dans le Loiret : après des précipitations incessantes, les étangs alentours et la petite rivière de la Tannerie ont fini par déborder. Une partie du centre-bourg s'est retrouvée avec 70 cm d'eau (surtout dans la Grand Rue, la rue de Lohan, la rue de la Maison Neuve et la rue Creuse).

Une trentaine d'habitations touchées

"L'eau est montée vraiment très vite, témoigne Priscilla Pajon, une habitante de Sennely. Hier soir, la mairie nous a demandé d'évacuer nos véhicules, on a surveillé toute la nuit, c'est monté à partir de minuit, et très brusquement. On a 7 cm d'eau à l'intérieur de la maison, on a pu mettre à l'abri ce qui nous paraissait essentiel."

A l'intérieur des maisons, certains habitants ont eu 20 cm d'eau au rez-de-chaussée - Priscilla Pajon

Une trentaine de maisons ont ainsi été touchées, certains habitants ont trouvé refuge dans la salle polyvalente mise à disposition par le maire Philippe de Dreuzy. "C'est le cœur du village qui a été le plus impacté, explique-t-il. On a proposé à ceux qui le souhaitaient d'être évacués, pour trouver ici un peu de réconfort, mais beaucoup ont préféré rester chez eux. Heureusement, on ne déplore aucun drame, mais il y a des gens forcément choqués."

La salle polyvalente a servi de PC pour les pompiers et de refuge pour certains habitants © Radio France - François Guéroult

Des inondations plus importantes qu'en 2016

La salle polyvalente a aussi été investie très tôt ce matin par 22 sapeurs-pompiers du Loiret, y compris une équipe de plongeurs. "Tout s'est fait dans le calme, les gens on pu être pris en charge quand c'était nécessaire, précise le commandant Bruno Terré. Dès le début de la matinée, on a commencé à observer une décrue, on va pouvoir entamer les opérations de pompage de manière à ce que chacun puisse regagner son habitation." 137 foyers sont privés d'électricité ce midi.

La décrue a commencé en début de matinée © Radio France - François Guéroult

Même si le phénomène est très localisé, les inondations de ce 14 juillet ont été plus importantes à Sennely que celles subies en 2016, et qui avaient traumatisé une grande partie du Loiret. "Paradoxalement, dans notre cas, l'eau est effectivement montée plus haut qu'il y a 5 ans, souligne Philippe de Dreuzy. Il va falloir déterminer les raisons pour lesquelles cela est arrivé."

Sennely avait déjà été touchée par des inondations en 2016 © Radio France - François Guéroult

Certains riverains pointent déjà le manque d'entretien des fossés et des étangs. "Je suis très en colère, réagit Claude Rock, j'habite officiellement en zone non inondable et c'est la 2ème fois que je suis touché par des inondations en 5 ans ! On est dans une cuvette à Sennely, les étangs communiquent les uns entre les autre et ça finit par se déverser dans le bourg, c'est infernal, on a l'impression que ça n'évolue pas, rien n'est entretenu. Dans le temps, les gens vidaient les étangs avant la saison des grosses pluies, ils savaient bien faire... Aujourd'hui, on ne fait plus rien ! J'en ai ras-le-bol." Cet habitant envisage de porter plainte contre X.