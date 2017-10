Des habitants de Vernou-sur-Brenne et Chançay privés de courant ce matin après un accident de poids-lourd

Le poids-lourd s'est couché ce matin dans le fossé et a arraché un poteau électrique sur la RD 78. Des habitants des communes de Chançay et Vernou-sur-Brenne ont été privés de courant une partie de la matinée.

Ce matin peu après 9h30, sur la RD 78 entre Chançay et Vernou-sur-Brenne, un camion s'est couché dans le fossé lors d'un croisement et a arraché un poteau électrique. L'accident est survenu sur une route étroite. Le camion aurait cherché à éviter une voiture mal stationnée et a fini au fossé.

Dans sa course, il a donc arraché un poteau électrique, entraînant des perturbations sur la départementale et privant les habitants de Chançay et Vernou-sur-Brenne d'électricité une bonne partie de la matinée. Le conducteur, âgé de 31 ans, n'a pas été blessé.