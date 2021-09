Des habitants demandent la fermeture du Parc de l'Espérance à Marseille en raison de l'insécurité

Dans cet espace vert situé dans le 14eme arrondissement les fêtes nocturnes et leurs débordements mettent les nerfs à vif des habitants. Ils dénoncent une insécurité et des nuisances devenues intenables.

"Samedi c'était de la folie !". Afez n'en revient toujours pas. "Il y avait la musique à fond, 80 personnes. Et ca a duré presque toute la nuit".

Pour Farida Benaouda, élue en charge des espaces verts à la mairie des 13è et 14è arrondissements cela ne peut plus durer : "_Les habitants des résidences qui jouxtent le parc Espérance ont le droit de vivre dignement et dans la sécurit_é."

Fêtes sauvages, nuisances sonores, insécurité

Ce sont les habitants comme Camel qui l'ont interpellée : "Il y a des personnes âgées qui n'en peuvent plus. Il y a une dame âgée de 88 ans qui ne peut plus dormir, elle ne peut pas se lever de son lit, elle n'en peut plus. La dernière fois _un homme de 70 ans voulait tirer à coup de fusil__, C'est sa femme qui l'en a empêché, il va y avoir un drame et chacun devra prendre ses responsabilité_s".

Depuis plusieurs années, le parc sert de théâtre à des fêtes clandestines et des barbecues sauvages : "ils se branchent illégalement sur un compteur pour installer leur sono. Ils arrivent avec _des kadis remplis de bouteilles d'alcool_, ils font du feu, ils sortent des marmites énormes, et c'est le oaï jusqu'au bout de la nuit" explique un employé municipal.

"Cet été ils sont restés trois jours non stop à faire la fête. Et quand on appelle la police, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'équipages. Ils ne viennent jamais", ajoute mère de famille.

Combats de chiens et prostitution ?

Les jeunes des cités environnantes et le foyer Adoma du secteur sont montrés du doigt. Mais l'insécurité a atteint des niveaux insupportables depuis la fin du confinement : "j'ai entendu parler de _combats de chiens, de bagarres, de drogue et même d'un réseau de prostitution_, on ne peut pas supporter cela, c'est indigne pour les riverains qui travaillent, qui mènent une vie dure et qui souhaitent élever leurs enfants en toute sécurité" reprend Farida Benaouda.

Des parents et des enfants qui ont peu à peu déserté le parc : "on ne passe plus par là, il y a des débris de verre, des filles se font voler leur portable, tout le monde préfère faire un détour d'un quart d'heure au lieu de passer à travers le parc" reconnait Mouna, mère de famille.

Pour les habitants et la mairie de secteur, il n'y a désormais qu'une seule solution : "Que la mairie centrale ferme le parc passée une certaine heure et qu'il y ait des renforts de police pour contrôler". Le dossier a été transmis à la mairie centrale, une réunion devrait avoir lieu prochainement.