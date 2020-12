Les pompiers d'Ille-et-Vilaine sont intervenus en fin de journée lundi rue du Docteur Dordain à Mordelles près de Rennes où un mur menace de s'effondrer. Un commerce est fermé et des habitants ont été évacués.

Des habitants évacués et une rue bouclée à Mordelles à cause d'un risque d'effondrement

A Mordelles à l'ouest de Rennes, un mur en terre s'est en partie effondré lundi rue du Docteur Dordain dans le centre ville, entraînant l'intervention des pompiers d'Ille-et-Vilaine vers 19h pour sécuriser le périmètre.

Suite à cet effondrement et à cause de la fragilité du reste de l'édifice, le fournil de la boulangerie est fermé jusqu'à nouvel ordre et deux habitants de deux logements voisins ont du être évacués. Ils ont été relogés par des proches;

La rue du Docteur Dordain est barrée jusqu'à nouvel ordre.