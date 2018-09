Orange, France

Jeudi premier éboulement, puis samedi un second plus conséquent un peu plus loin, du coup quinze personnes ont été évacuées et leurs logements condamnés temporairement par mesure de sécurité .

Ce lundi après-midi un expert du tribunal administratif saisi par la mairie était sur place : le début d'une longue procédure qui passera aussi par les assurances des propriétaires

Pour Jacques Bompard, le maire d’Orange," le règlement est formel" , les riverains évacués ne pourront réintégrer leurs habitations qu'une fois les lieux définitivement sécurisés et les assurances devraient prendre en charge les hébergements d'urgence. Le maire qui renvoie aux contrôles qu'a pu effectuer par le passé le syndicat de gestion, d'aménagement et d'entretien de la Meyne, l’ASA Meyne sur ce secteur densément habité et des taxes qu'il perçoit dans ce sens . Le syndicat qui rappelle de son côté que les propriétaires sont responsables de l'entretien des berges sur leur terrain.