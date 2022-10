Des hélicoptères de l'armée en exercice dans le ciel de Dordogne pour quatre jours

Des gros hélicoptères militaires dans le ciel de la Dordogne ? Non, ce ne sont pas les Russes qui arrivent. L'Armée de l'air et de l'espace va investir le ciel de Dordogne entre lundi 10 octobre et jeudi 14 octobre, dans le cadre de son plus gros exercice annuel baptisé VOLFA 2022. Une partie des manoeuvres vont se dérouler de jour comme de nuit, dans le ciel du Périgord.

ⓘ Publicité

Un campement militaire s'est installé près de l'aéroport de Bassillac, où des hélicoptères vont stationner quelques jours : "Ce que vous allez voir en Dordogne, c'est principalement des hélicoptères qui s'entraînent à la récupération d'équipages éjectés en zone ennemie", explique le colonel Gilles, directeur de l'exercice VOLFA 2022 au commandement des forces aériennes à Bordeaux.

Des exercices de récupération de pilotes éjectés

"Ce sont des hélicoptères Caracal qui permettent d'embarquer des commandos à bord, on les voit habituellement sur la base de Cazaux à La Teste de Buch pour assurer le sauvetage en mer 24h/24 et 7 jours sur 7", explique le colonel Gilles. Les hélicoptères Fennec, plus petits, vont les escorter. Les riverains et les curieux ne verront en revanche pas beaucoup de troupes au sol, leur présence restera "discrète" selon le haut-gradé.

De nombreux riverains ont déjà vu passer des avions ravitailleurs et des hélicoptères la semaine dernière, au-dessus du Montponnais. Le gros de l'exercice, qui implique une soixantaine d'aéronefs et près d'un millier de militaires, se déroule entre la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan et le Massif central.