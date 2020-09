Des habitants héroïques pour sauver des flammes une femme et ses enfants à Nîmes

C'est la très belle histoire du jour, à Nîmes. Quartier Pissevin, un quartier dit "difficile", une femme et ses enfants ont été sauvés par les voisins, alors que l'appartement prenait feu. La famille habite au 4e étage. La mère de famille était sous la douche quand le logement a pris feu. "Elle criait sur la terrasse qu'elle avait besoin d'hommes pour essayer d'attraper les enfants par le bas de la terrasse, témoigne sur France Bleu Gard Lozère Nourredine, un voisin. Elle sortait de sa douche, peuchère. Elle était dénudée, à son balcon, avec les flammes qui passaient au-dessus de sa tête." Elle a six enfants.

Le feu a pris peu avant 14h. "En bas de l'immeuble, il y avait tous les voisins, raconte Nourredine. Ils avaient pris des matelas de chez eux . La solution, dans un premier temps, c'était que la personne jette ses enfants par le 4e étage sur les matelas mis par terre".

"On est monté à trois. On essaie de casser la porte, avec un extincteur. Il n'y avait pas moyen. C'était une porte blindée. On redescend. Au 3e étage, l'appartement est inoccupé. On casse la porte, on va au balcon et on voit les petits, les six petits. La mère nous faisait passer les petits" Ahmed, un voisin, au micro France Bleu Gard Lozère.