Des heurts entre la police et des supporters du PSV Eindhoven dans le centre de Nice

A quelques heures du match entre l'AS Monaco et le PSV Eindhoven au stade Louis 2, une trentaine de supporters du club néerlandais ont été à l'origine d'une rixe dans le centre-ville de Nice. La police a pu intervenir et interpeller trois supporters. Un membre de la Bac a reçu des coups.

Nuit agitée sur le cours Saleya. Vers minuit, dans le vieux-Nice, une trentaine de supporters du PSV Eindhoven ont été à l'origine d'une rixe. Rapidement arrivés sur place, les forces de l'ordre ont été pris à partie. Un membre de la Bac reçu plusieurs coups de poing et coups de pied dans le dos. Il s'en sort avec des ecchymoses.

Trois supporters interpellés

Ces jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années, masqués pour la plupart, ont tous été identifiés comme supporter du club néerlandais, qui affronte ce jeudi soir l'AS Monaco au stade Louis 2 en Ligue Europa. Au moment de l'intervention des forces de l'ordre, plusieurs supporters ont réussi à prendre la fuite. La course poursuite a duré plus d'une heure. Mais tous ont fini par converger vers le même hôtel où ils étaient logés, et les fauteurs de trouble ont donc pu être identifiés. Trois supporters ont été interpellés et sont toujours en garde à vue ce jeudi soir. Ils ne verront donc pas le match de Coupe d'Europe de leur équipe.