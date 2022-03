Des heurts et des dégradations lors du carnaval de La Plaine à Marseille

La bonne ambiance de la journée s'est dégradée lors du carnaval de La Plaine à Marseille. Vers 20h les forces de l'ordre sont intervenues pour sécuriser l'action des pompiers qui intervenaient alors que des incendiaires mettaient en danger la sécurité de la place Jean-Jaurès et des participants indique la préfecture de police.

La forces de l'ordre font état de dégradations et de heurts : feux de poubelles, matériel urbain dégradé, caméras de vidéo surveillance taguées. Policiers, gendarmes et pompiers ont été la cible de projectiles précise la préfecture de police. Un policier a été blessé et au total neuf personnes ont été interpellées.

La ville va porter plainte

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Yannick Ohanessian adjoint au maire en charge de la sécurité annonce que la ville de Marseille va porter plainte ce lundi matin.