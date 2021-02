Des impacts de balles découverts dans l'école Saint-Jérôme Les Lilas à Marseille

Le choc au sein de l'école élémentaire Saint-Joseph Les Lilas à Marseille, dans le 13e arrondissement. Lundi matin au début des cours, des impacts de balles ont été retrouvés dans des salles de classe et dans le bureau de la directrice. L'établissement a été fermé pour la journée, les 220 élèves de l'école ont dû rentrer chez eux.

D'après la maire des 13e et 14e arrondissements, Marion Bareille, ce n'est pas la première fois que des incidents violents se déroulent dans le secteur. Elle demande à la mairie centrale davantage de moyens pour assurer la sécurité, notamment des enfants. Des forces de l'ordre ont d'ailleurs été mobilisées ce mardi matin aux alentours de l'école pour l'ouverture des classes.

"Un nouveau stade a été franchi dans la violence, il est impossible de fermer les yeux et d'abandonner certaines écoles car leur sécurité n'est pas ou plus garantie. N'attendons pas qu'un drame survienne des solutions existent et pourraient être mises en place rapidement." (Communiqué de Marion Bareille)