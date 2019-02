Des incendies à répétition dans un village des Vosges, la population est "à cran" selon le maire

Suriauville, France

Des incendies à répétition à Suriauville, un village de 200 habitants proche de Contrexéville (Vosges). Le dernier date de ce mercredi soir. Le feu a pris dans une grange mitoyenne de deux maisons habitées l'une par un couple, l'autre par une dame seule. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessé.

Mais les incendies ne se comptent plus à Suriauville, selon le maire Alain Thouvenin, lui-même victime de deux sinistres. "Les premiers ont démarré en 2011. Depuis le 8 août, on avait une série tous les quinze jours. Il y a eu une interruption de deux mois et là, ça reprend. Ça touche principalement tout ce qui est lié à l'agriculture".

Incendies volontaires selon le maire

Des hangars, du matériel agricole, des balles de foin, des containers détruits : pour l'élu, les feux sont intentionnels. "C'est criminel. Pour moi, il n'y a aucun doute. Sur l'incendie du 1er ou du 8 novembre, on a retrouvé un gant accroché à un grillage et une boîte d'allumettes. On peut voir qui l'a touché ce gant, il n'a pas servi à aller aux champignons ! Malheureusement, faute de preuves, on ne peut accuser personne."

La gendarmerie a ouvert une enquête après cet incendie. Alain Thouvenin parle d'une "population à cran" dans sa commune.