Des incendies d'antennes relais radio et télévision perturbent la diffusion de France Bleu Isère

Plusieurs relais TDF (télédiffusion de France) ont été victimes d'incendies tôt ce lundi matin autour de Grenoble. Des sinistres qui peuvent perturber les diffusions radio et télévision ainsi que des réseaux de téléphonie mobile. Un local technique du relais TDF de la Tour-Sans-Venin à Seyssinet-Pariset a été touché vers 2h45. Plusieurs départs de feu ont ensuite touché des locaux TDF sur la commune de Jarrie vers 3h21.

Parmi les conséquence de ces incendies il y a ce matin une panne de la fréquence 98.2 de France Bleu Isère sur le bassin grenoblois et le Vercors. Essayez de vous rabattre sur le 102.8 dans la Métropole. Quant à l'origine des incendies, les feux volontaires de relais de téléphonie et de relais radio/télé se sont multipliés ces dernières semaines et derniers mois entre Isère et Drôme. Des incendies attribués à la mouvance anarchiste, sans preuve ni aboutissement d'enquête pour l'instant. Seulement des articles de "revendication" sur des blogs internet proches de la mouvance.