Des incendies dans une ferme solaire et une réserve de copeaux de bois en Gironde

Journée délicate ce mardi pour les pompiers de la Gironde, qui ont dû lutter contre deux incendies partis quasiment en même temps, entre 12h10 et 12h20, dans des endroits qui nécessitaient une vigilance accrue. Le premier s'est déclenché sur la rive droite de Bordeaux Métropole, à Ambarès-et-Lagrave. Et il avait de quoi se nourrir, puisque c'est un silo de 15 mètres de hauteur contenant... des copeaux de bois qui a brûlé. L'intervention a été longue et n'a pris fin qu'à 19 heures avec l'extinction du feu.

Pendant ce temps là, leurs collègues se battaient contre d'autres flammes dans le Médoc, sous les panneaux du parc photovoltaïque de Sainte-Hélène, le deuxième de Gironde par sa superficie (30 hectares). Deux hectares de broussailles ont été brûlés. Une quarantaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés, ils sont venus à bout du sinistre sur les coups de 17h30.