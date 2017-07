Des incendies en cours dans les Bouches-du-Rhône, 50 hectares brûlés à Saint-Cannat

Les pompiers des Bouches-du-Rhône font face à plusieurs incendies, ce samedi après-midi. Les trois principaux, en cours, sont à Saint-Cannat, Salon-de-Provence et Peyrolles. Des renforts de pompiers doivent arriver des départements voisins.

Plus de 300 pompiers sont mobilisés ce samedi après-midi dans les Bouches-du-Rhône, après de nombreux départs d'incendie. Avec le fort mistral, le risque incendie est maximal ce week-end sur la Provence. Des habitations sont menacées, mais il n'y a eu aucune évacuation pour l'instant.

Ne sortez pas de vos maisons

A Saint-Cannat, 150 à 200 pompiers luttent contre les flammes. Un incendie a pris vers 15h en bordure de la route départementale 572, embrasant un massif boisé. Plus de 50 hectares ont déjà brûlé, et le feu se propage encore. Des maisons et cabanons sont directement menacées.

Ne prenez pas votre voiture. Vous risquez d'être piégé par les fumées". (Colonel Grégory Allione, Directeur du SDIS 13)

Les pompiers appellent les habitants à ne pas quitter leur maison. Ces habitations en dur sont des abris, et prendre la voiture serait plus dangereux. "Les conducteurs risqueraient d'être piégés par la fumée", comme cela s'est passé dans les incendies très meurtriers au Portugal.

Des renforts en chemin

Deux autres incendies sont en cours dans les Bouches-du-Rhône. L'un à Salon-de-Provence, qui mobilise 100 pompiers et 30 engins. A Peyrolles, ils sont 50, avec vingt engins.

Face à ces incendies, trois colonnes extra-départementales doivent arriver en renfort dans les Bouches-du-Rhône. Ces 12 engins et 60 pompiers viennent des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de la Drôme.