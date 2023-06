Des incendies en série dans le Coutançais : les gendarmes de la Manche lancent un appel à témoins

Plusieurs enquêtes judiciaires sont ouvertes , sous la direction du procureur de la République de Coutances, pour déterminer les causes de ces incendies successifs jeudi dans le Coutançais. Les pompiers ont dû intervenir sur sept feux de végétations, qui se sont produit tour à tour sur les communes de Heugueville-sur-Sienne, Bricqueville-la-Blouette, Camprond, Cambernon, Montcuit entre 14h et 15h30 puis à Regnéville-sur-mer vers 16h-16h30 et enfin à Bréville-sur-Mer vers 18h30-19h.

La compagnie de gendarmerie de Coutances précise que "ces incendies ont touché des talus situés en bordure de route mais également des champs". Et elle lance donc un appel à témoin : toute personne ayant des informations est invitée à composer le 17 et demander la compagnie de Coutances.

Ces incendies "semblent être d’origine humaine au moins pour six d’entre eux", alertait la préfecture de la Manche, dès vendredi. Et ce ne sont pas les premiers : d'autres départs de feux ont déjà détruit plus de 3500 mètres carrés depuis le 9 juin dans la Manche.