Des incendies ravagent plusieurs hectares de blé et une moissonneuse-batteuse dans le Sud-Mayenne

Ce lundi, plusieurs incendies ont été signalés dans le Sud-Mayenne, en fin d'après-midi et en début de soirée. A Niafles, un feu s'est déclaré dans un champ de chaume. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés et ont mis plusieurs heures pour fixer le sinistre. 3 hectares et des roundballers de paille sont partis en fumée. A Cosmes, près de Cossé-le-Vivien, de gros moyens humains et matériels ont été déployés pour venir à bout d'un incendie dans un champ de blé et de chaume. Ici, ce sont 10 hectares qui ont été ravagés par les flammes. A La Rouaudière, les secours ont été appelés pour une moissonneuse-batteuse en feu, stationnée près d'un champ de blé. La machine a été entièrement détruite.