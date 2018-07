Si dans l'ensemble le sacre des Bleus au mondial en Russie a été fêté dans l'allégresse en Pays de Savoie, des incidents avec les forces de l'ordre ont terni le tableau à Annemasse, Chambéry et Aix-les-Bains. Treize personnes ont été placées en garde à vue.

Klaxons, cris de joie, fumigènes, sourires...et gaz lacrymogène. Si dans l'ensemble le sacre des Bleus au mondial en Russie a été fêté dans l'allégresse en Pays de Savoie, des incidents avec les forces de l'ordre ont terni le tableau dans la nuit de dimanche à lundi. Des face à face tendus entre les forces de l'ordre et quelques dizaines d'individus à Annemasse, Chambéry et Aix-les-Bains. Treize personnes ont été interpellées et placées en garde à vue en Savoie.

Un magasin vandalisé à Annemasse

En Haute-Savoie, c'est à Annemasse que les débordements les plus sérieux ont été observés. Vers minuit, "un groupe de personnes encagoulées a vandalisé un magasin et du mobilier urbain du centre-ville" selon la préfecture de Haute-Savoie, et défié les forces de l'ordre au niveau du rond-point de l'étoile. Un camion de pompier a également été pris à partie et une voiture de police municipale détruite.

Quelques passants ont été légèrement blessés par des jets de projectile, mais aucune interpellation n'a pu avoir lieu sur l'instant. "Désolant et révoltant" pour le maire de la ville Christian Dupessey, qui a laissé éclater sa colère sur Twitter.

C’est désolant et révoltant.Ou sont les valeurs portées par l’#EquipeDeFrance .Tout sera fait pour connaître les coupables et les traduire devant la justice.Essayons de ne garder que le positif de ce qui aurait dû être une belle soirée populaire — Christian Dupessey (@CDupessey) July 15, 2018

En Haute-Savoie, la fête a également été marquée par plusieurs accidents, dont un mortel à Annecy. Un supporter des bleus de 42 ans est mort en sautant dans le canal du Thiou, à un endroit ou l'eau est peu profonde.

Vives tensions à Chambéry et Aix-les-Bains

En Savoie, déjà très occupés par l'annulation de la dernière soirée de Musilac et l'évacuation du site, ainsi que par l'accueil des équipes du Tour de France à l'aéroport du Bourget-du-Lac avant l'étape Annecy-Le Grand-Bornand mardi, gendarmes et policiers ont été au coeur de vives tensions à Chambéry et Aix-les-Bains dans les heures qui ont suivies la finale contre la Croatie.

Là aussi, jets de projectiles et dégradations de véhicules. Treize personnes ont été interpellées et placées en garde à vue selon la préfecture de Savoie, essentiellement dans le quartier Curial à Chambéry et avenue de Genève à Aix-les-Bains.