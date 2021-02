Des incidents ont éclaté dans le tram à Besançon, dans la zone des Marnières ce mardi

Ce mardi 9 février 2021, dans l'après-midi, des incidents ont éclaté à bord du tram du réseau Ginko à Besançon. Selon la municipalité, "un groupe d'individus molestant les passagers à bord du tramway a été conduit hors de la rame par l'équipe de contrôle de Ginko". Dans la foulée, un projectile a été lancé par ces mêmes personnes, dans le secteur des Marnières, sur la commune de Chalezeule (à proximité du terminus).

Trois interpellations

Les gendarmes sont intervenus très rapidement. Trois personnes ont été interpellées grâce aux images des caméras de vidéosurveillance. Keolis Besançon Mobilité a porté plainte.

Dans un communiqué, la présidente du Grand Besançon Métropole, Anne Vignot, condamne cet incident et "apporte tout son soutien aux voyageurs présents et ses remerciements aux équipes de Ginko qui se sont mobilisées. Et remercie les forces de sécurité de leur intervention".