Des individus cagoulés saccagent l'agence française de la biodiversité à Saint-Geniès-de-Malgoirès

Saint-Génies-de-Malgoirès, France

Une quinzaine d'individus ont dégradé les locaux de l'agence française de la biodiversité à Saint-Geniès-de-Malgoirès (Gard) mardi 18 décembre vers 17h. En majorité cagoulés, ils ont fracturé la porte et ont saccagé trois bureaux. À l'extérieur du bâtiment, une voiture a été retournée sur le côté droit et les pneus ont été crevés. Le chef de l'agence était présent et n'a pas été menacé ou blessé mais les intrus ont demandé "l'arrêt des contrôles sur les agriculteurs" selon la gendarmerie.

Cette action n'a toutefois pas été revendiquée. Des prélèvements ont été effectués sur place. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver les auteurs des dégradations. Elle a été confiée à la brigade de recherche d'Alès.