Des inscriptions à caractère raciste découvertes sur la mosquée franco-turque de Flers

Dans un communiqué, le préfet de l’Orne _"condamne avec la plus grande fermeté les injures à caractère anti-musulman et néo-nazi apposées sur les murs de la mosquée franco-turque dans la nuit du 19 au 20 novembre." S_ébastien Jallet "assure la communauté musulmane et l’ensemble des associations cultuelles de la vigilance absolue des services de l’État pour prévenir et lutter contre tout acte anti-musulman." Et de rajouter : "Les forces de sécurité intérieure renforcent les patrouilles aux abords des lieux de culte et sont à la disposition de leurs représentants pour rehausser les mesures de sécurité."

