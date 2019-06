Des inscriptions anti-G7 peintes sur la chambre de commerce de Bayonne

Plusieurs tags anti-G7 peinturlurés durant la nuit de lundi à mardi à l'entrée de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne.

Bayonne

Les inscriptions ont été peintes sur les baies de l'entrée de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne.

L'entrée de la chambre de commerce et d'industrie du Pays Basque © Corbis - Oihana Larçabal

Mardi matin, on pouvait lire "CCI collabo G7" inscrit en violet sur l'entrée et le parvis. Par ailleurs, non loin de là, l'hélice située sur le parking de la CCI a également été couverte de peinture noire.