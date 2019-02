Des inscriptions antisémites découvertes à Ambilly en Haute-Savoie

Ambilly, France

Des inscriptions à caractère antisémite ont été découvertes ce jeudi matin en Haute-Savoie dans une zone résidentielle de la commune d'Ambilly, dans la proche banlieue d'Annemasse.

Les mots "Macron, pute des Juifs", accompagnés de deux étoiles de David, ont été découverts par un promeneur sur le mur blanc d'une propriété privée. L'homme s'en est ému sur les réseaux sociaux où il a posté la photo et a interpellé le maire de la commune, Guillaume Mathelier. L'élu a immédiatement réagi. "Ces tags sont honteux et indignes de notre pays. On pense toujours que notre commune est épargnée. Eh bien non ! Ça suffit ! Notre pays est touché de toutes parts par la haine. Rien ne saurait justifier cela. Rien !", écrit Guillaume Mathelier sur son compte Facebook. La mairie annonce que dès ce vendredi matin, les services techniques interviendront pour effacer ou masquer cette inscription.