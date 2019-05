Des inscriptions antisémites découvertes sur la mairie d'Ebersmunster, dans le Bas-Rhin

Ebersmunster, France

Après la découverte de croix gammées sur la façade de la maison d'une élue, à Schiltigheim lundi 29 avril, la présence de tags antisémites sur le mur de la mairie-école d'Ebersmunster a été signalée à la gendarmerie de Sélestat ce vendredi 3 mai.

D'après les militaires, ces inscriptions sont à caractère antisémite et contre l'immigration. Elles prennent pour cible le préfet et les gendarmes. Une enquête est ouverte. Depuis quelques mois, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont confrontés à une recrudescence de graffitis et de dégradations à caractère antisémite.