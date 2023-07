Des inscriptions antisémites découvertes sur un monument de la Résistance à Plœuc-L’Hermitage

Des inscriptions antisémites et néonazies ont été découvertes samedi 15 juillet sur le monument commémoratif de La Butte Rouge, sur la commune de Plœuc-L’Hermitage, dans les Côtes-d'Armor. La Butte Rouge est un site emblématique de la Résistance française. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, 55 personnes, martyrs, résistants ou otages, ont été exécutées par les nazis dans la forêt de Lorge.

Selon nos informations, ces tags ont été découverts samedi en fin de matinée par un membre de l'association qui gère le site de la Butte Rouge. Les gendarmes de la brigade de Moncontour se sont rendus sur place pour procéder aux premières constatations. L'ensemble des stèles commémoratives et des panneaux explicatifs ont été tagués à la peinture rouge. On peut y lire des inscriptions comme "mort aux juifs" et des croix gammées et double éclairs ont été dessinés. "Le site se trouve en zone boisée, les faits ont sûrement été commis dans la nuit de vendredi à samedi", explique la gendarmerie.

Cette découverte intervient à la veille de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d’hommage aux "Justes" de France, une journée de commémoration qui se tient ce dimanche 16 juillet. Le préfet des Côtes-Armor, Stéphane Rouvé, s’est entretenu avec le maire de Plœuc-L’Hermitage. Il condamne avec la plus grande fermeté ces actes intolérables de vandalisme portant atteinte à la mémoire de ceux qui ont combattu la barbarie pour notre liberté.

"Ces dégradations abjectes nous rappellent que le combat mené par ces martyrs est toujours d'actualité", peut-on lire dans le communiqué transmis par la Préfecture des Côtes-d'Armor.