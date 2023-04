Des inscriptions hostiles taguées sur les murs du domicile du député Labaronne à Amboise

Faut-il y voir la marque de la contestation contre la réforme des retraites ? À Amboise, les murs extérieurs du domicile du député Renaissance Daniel Labaronne ont été tagués d'inscriptions hostiles dans la nuit de jeudi à vendredi. Des inscriptions "À bas la Macronie" et "Labaronne démissionne", comme l'ont révélé nos confrères de la Nouvelle République . Ce sont les gendarmes d'Amboise qui ont constaté les dégradations et averti eux-mêmes le député vers 8h ce vendredi matin.

"Moi, ma légitimité, elle vient des élections"

"L'un des premiers droits sacrés, en quelque sorte instauré par la Révolution française, c'est le droit de propriété. Et j'ai tout de suite pensé à ça en me disant qu'on s'attaquait à un droit qui a été consacré par la Révolution française, à savoir le droit de propriété" réagit Daniel Labaronne. "Ensuite, je me suis fait cette réflexion qu'il était écrit "Labaronne démissionne" et je me suis dit c'est sans doute quelqu'un qui me connaît et qui, par une sorte d'injonction, me dit il faut que tu démissionnes. On est dans une République, on est dans une démocratie et qui peut se permettre comme ça de donner des ordres ? Mais de quel droit on peut me donner des instructions, des injonctions, des ordres ? Moi, ma légitimité, elle vient des élections".

Daniel Labaronne prévient. "Cette tentative d'intimidation ne changera pas ma volonté de voter les réformes nécessaires à mon pays". Les inscriptions sont en cours de nettoyage ce vendredi après-midi.