Une plainte contre X déposée après des appels d'internautes à brûler une mosquée à Béziers

Les dirigeants de la grande mosquée de Béziers ont porté plainte ce mardi en fin matinée au commissariat, après la diffusion de messages haineux ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Un abonné de Facebook a dans un premier temps appelé des internautes à mettre le feu à la mosquée AR-RAHMA dans le quartier la Devèze à proximité de l’hôpital. D'autres ont ensuite réagi et incité au passage à l'acte. Les auteurs ont été identifiés. Ces messages de haine ont été postés au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Cette barbarie est pourtant dénoncée par l'ensemble de la communauté musulmane.

L'affaire est prise très au sérieux. La plainte est remontée dans la journée au parquet de Béziers.

"Vous voulez rendre hommage à cet enseignant ? Allez cramer la mosquée de Béziers. Faites passer le message qu’il y en a marre", voilà ce que l’on pouvait lire il y a encore quelques heures. Depuis, les échanges ont disparu. Ont-ils été effacés par les intéressés, Facebook ou alors des retraits liés à la plainte déposée ? En attendant, le mal est fait. Les responsables encourent a minima six mois de prison et de plus de 22.000 euros d’amende.

"Des mots, des hommages, des marches... À quand des actes ? Un clan se crée, on se tient au courant" rajoute un autre. "On n’attend que vous" lui rétorque un autre.

Un internaute appelle à brûler la mosquée de Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Ces messages ne sont pas vraiment rassurants, d’autant qu’il y a manifestement cette volonté de toucher la communauté musulmane Biterroise. Evidemment ces propos sont vivement dénoncés ''Comme à chaque fois, il y a ceux qui font des raccourcis bien trop rapides", explique le responsable de la mosquée de Béziers.

Ce mardi soir, à sortie de la mosquée AR-RAHMA, aucun fidèle ne souhaitait réagir, à quelques heures de l'hommage national rendu à Samuel Paty.

Des propos vivement dénoncés par la communauté musulmane de Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Les auteurs sont tous identifiés. Ils n'habitent pas forcément l'Hérault. Ce qui est encore plus surprenant. Béziers compte cinq mosquées. La plus importante est implantée dans le quartier de la Devéze. 300 à 700 fidèles peuvent s'y rendre les jours de la prière.