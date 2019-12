Des internautes dénoncent une vidéo "d’un acte sexuel qui semble se produire sous la contrainte et la menace"

Essonne, France

Ce vendredi soir à 21H38, la police nationale (sur son compte Twitter) explique avoir reçu de nombreux signalements d’une vidéo d’un acte sexuel qui semble se produire sous la contrainte et la menace. Elle précise que les enquêteurs Pharos (Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements) sont mobilisés pour identifier les auteurs de cet acte et de cette vidéo. Elle conclut en demandant de ne pas relayer la vidéo.

La vie de ma mère, tu ressors pas. Je crois, tu vas caner"

Dans cette vidéo de 45 secondes, difficilement soutenable et coupée en deux parties, il est d’abord possible d’entendre et de voir deux hommes en train de menacer une jeune femme. "Là on est que deux, c’est mieux tu cogites dans ta tête, tu montes en haut chacal, parce que là il y a une équipe qui arrive et la vie de ma mère, nous on est les plus gentils. Ceux qui vont arriver tu vas regretter (…) La vie de ma mère, tu ressors pas. Je crois, tu vas caner. C’est mieux que tu montes en haut". Dans la seconde partie de la vidéo, il est possible d’identifier un acte sexuel qui semble se produire sous la contrainte et la menace. La ville de Grigny (Essonne) est enfin mentionnée. L’un d'eux pose la question "Elle habite à G2, à Grigny ?"



L'identité des auteurs potentiels dévoilée

Contactés, la police nationale et le parquet d’Evry n’ont pas répondu aux sollicitations de France Bleu Paris. Par ailleurs, dans les commentaires du tweet de la Police Nationale, les identités, adresses, numéro de téléphones et profils Facebook des auteurs ont été divulgués par des internautes indignés par cette vidéo. Ce samedi matin à 1H, le site internet Pharos ne fonctionnait plus. Il était "en maintenance technique".