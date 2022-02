Des internautes s'organisent pour retrouver le disparu du Canigou

"Le week-end dernier, on était une trentaine", raconte Romain Martinville, neveu de Serge, porté disparu depuis le 26 janvier. Les secours en montagne ont dû stopper les recherches, mais les proches de ce randonneur ne perdent pas espoir et continuent les recherches de leur côté. Deux nouvelles battues sont prévues ce dimanche, à 8 heures. Une au départ de Las Masos, l'autre de Vernet-les-Bains.

Romain a beaucoup sollicité ses connaissances sur les réseaux sociaux, via Facebook, qui ont rapidement partagé ces messages. "Chacun, en fonction de ses moyens, a essayé de prêter main forte, soit en venant, soit en prêtant du matériel. On m'a prêté des jumelles, il y a des gens qui sont venus avec des drones. Il y a des amis de mon oncle qui sont venus de Tarbes", détaille le neveu du randonneur.

Des élans de solidarité et de soutien qui touchent beaucoup Romain : "Ça remonte le moral, parce que des fois, c'est décourageant", reconnaît-il, "Il y a toujours quelqu'un pour vous remonter le moral."

Des publications qui ont particulièrement ému Ingrid, internaute originaire de Vernet-les-Bains : "Ça m'a paru normal d'essayer de remuer ciel et terre pour qu'on puisse leur venir en aide. Je me mets à leur place, ça peut arriver à n'importe qui." Ingrid a donc contacté tous ses amis sur Facebook pour relayer l'information, et organise une battue ce dimanche au départ de Vernet-les-Bains.

Romain et Ingrid appelle tout de même à la prudence : "Le principal, c'est surtout de ne pas prendre de risque et de rajouter des recherches aux recherches. On veut que personne ne se blesse"