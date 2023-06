Des internes du CHU de Brest portent plainte pour harcèlement moral contre un ancien chef de service

L'InterSyndicale Nationale des Internes, l'ISNI fait savoir ce 8 juin 2023 qu'elle a déposé plainte le 4 novembre 2022 pour des faits de harcèlement moral professionnel, avec 16 témoignages à l'encontre de l'ancien chef départemental d'anesthésie et réanimation du CHU de Brest. Selon le syndicat, la plainte a été jugée recevable et une enquête judiciaire a été ouverte. L'ISNI indique avoir été alerté il y a près d'un an, ainsi que deux autres syndicats représentatifs de médecins, avec plus de 40 témoignages écrits par des internes et praticiens hospitaliers de Brest.

"La direction du CHU a été réactive"

Des plaignants, que nous avons pu joindre, indiquent que "la direction du CHU a été réactive" et a suspendu ce chef de service à titre conservatoire à l'automne dernier, puis à titre définitif le 2 février 2023. La direction du CHU n'a pas donné suite à nos sollicitations.