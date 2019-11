Plusieurs interpellations après l'attaque des serveurs informatiques de la fac Paul Valéry à Montpellier

Ce mardi matin, quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans l'enquête sur l'attaque des serveurs informatiques de l'université Paul Valéry en avril 2018. La faculté de Lettres était bloquée depuis deux mois pour protester contre la réforme des l'enseignement supérieur.

Montpellier, France

Ce mardi matin, quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans l'enquête sur l'attaque des serveurs informatiques de l'université Paul Valéry en avril 2018. La faculté de Lettres était bloquée depuis deux mois pour protester contre la loi ORE, Orientation et réussite des étudiants. Pour contourner ce blocage, Patrick Gilli, le président de l'université avait décidé d'organiser des examens en ligne.

Le 11 avril 2018, une trentaine de personnes au visage masqué avaient pénétré dans le local des serveurs informatiques pour les saboter. Les étudiants qui passaient leur examen sur internet s'étaient alors soudainement retrouvés devant un écran noir. Câbles arrachés ou débranchés, des dégâts estimés à 200.000 euros selon Patrick Gilli qui avait déposé plainte. Environ deux semaines plus tard, une cinquantaine de policiers s'était rendus sur place pour des prendre des photos et effectuer des prélèvements ADN.

Après l'attaque du local technique, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal avait dénoncé un acte "intolérable" et une "prise en otage des enseignants et des étudiants". Le préfet et la rectrice avaient également fait part de leur indignation face à "des actes de vandalismes qui mettent en péril le fonctionnement de l'université".