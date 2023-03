Des interpellations après le vol de 6.000 euros de cigarettes dans un bureau de tabac des Arcs

Après un cambriolage dans la nuit du 10 au 11 mars 2023 dans un bureau de tabac des Arcs (Var), cinq personnes ont été interpellées par les gendarmes de la compagnie de Draguignan avec l'aide de la police municipale de Vidauban. Ces quatre mineurs et un majeur ont reconnu avoir volé de nombreuses cartouches de cigarettes, des feuilles à tabac, des briquets, des denrées alimentaires et des boissons. Le butin total est estimé à 6.000 euros.

L'interpellation a eu lieu quand, le lendemain des faits, la police municipale de Vidauban remarque la présence suspecte de cinq individus sur sa commune. Leurs poches sont remplies de paquets de cigarettes et de produits qu'on trouve traditionnellement dans les bureaux de tabac : feuilles à rouler, briquets, paquets de friandises.

Une autre partie du butin est retrouvée, grâce au travail commun du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de Draguignan et de la police municipale de Vidauban, dans un gros sac de sport caché dans une zone boisée et à l'abri des regards. La marchandise a pu être restituée au propriétaire du commerce.

Prison ferme pour le majeur

Les cinq jeunes ont reconnu les faits au cours de leur garde à vue. Les quatre mineurs ont été déférés devant le juge des enfants pour une mise en examen. Quant au majeur, jugé en comparution immédiate, il a écopé d'une peine de huit mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

Ce même bureau de tabac avait déjà l’objet d’un cambriolage en février dernier. Les trois auteurs avaient été arrêtés sur le champ.