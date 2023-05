"Des investigations sont toujours en cours", 30 ans après la disparition de Lydie Logé, dans l'Orne

Le dossier concernant la disparition de Lydie Logé n'est pas clos. Elle a disparu à l'âge de 29 ans dans l'Orne, le 18 décembre 1993, dans la petite commune de Saint-Christophe-le-Jajolet. La jeune femme venait d'acheter son sapin de Noël, quand elle n'a plus donné signe de vie.

Presque 30 ans plus tard, il faut peut-être s'attendre à un tournant. L'avocate de la famille, Corinne Hermann, veut rester extrêmement prudente, mais elle confirme que des "investigations sont toujours en cours". Selon nos informations, c'est dans une quinzaine de jours que l'on devrait en apprendre davantage. Si on ne connaît pas aujourd'hui la nature des annonces, on sait déjà que l'ADN de Lydie Logé a été formellement identifié, dans le fourgon de Michel Fourniret, même si son corps n'a toujours pas été retrouvé.

Le pôle "cold cases" sur le coup

Monique Olivier est en voie d'être jugée dans trois "cold cases" concernant son ex-époux Michel Fourniret. Le parquet de Nanterre a requis, ce mercredi 10 mai, son renvoi devant une cour d'assises pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003, dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988 et celui de Joanna Parrish en 1990.

Au 1er mars 2023, ce pôle "cold cases" de Nanterre était saisi de 77 dossiers à l'instruction et plusieurs dossiers concernent encore Michel Fourniret. Parmi eux, donc, celui de Lydie Logé, disparue en 1993 dans l'Orne. L'ex-femme de l'orgre des Ardennes continue d'ailleurs d'être auditionnée, elle qui a été mise en examen pour complicité "d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de mort", dans cette affaire, en janvier 2021.