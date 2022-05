Des jardinières endommagées et des plantes volées à Gorron, "des incivilités déplorables" pour la mairie

Des actes de vandalisme dans le centre-ville de Gorron. Deux jardinières, installées près de la mairie par des agents communaux et des membres d'une association d'insertion, ont été endommagées. Plusieurs dizaines de plantes, récemment mises en terre, ont été volées. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive regrette la municipalité qui dénonce, explique-t-elle, "des incivilités, déplorables et irrespectueuses". Pour l'instant, un dépôt de plainte n'est pas envisagé.