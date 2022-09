Des jets de pierres sur un bus à Nîmes, secteur Valdegour

Des lignes de bus déviées, et des arrêts qui ne seront plus desservis jusqu'en fin de service, ce vendredi soir : c'est la conséquence de nouveaux jets de pierres sur un bus, à Nîmes (Gard), peu avant 18h30 ce vendredi.

Les semaines se suivent, et malheureusement se ressemblent pour le réseau Tango à Nîmes (Gard). Ce vendredi peu avant 18h30, des jets de pierres ont encore ciblé un bus, cette fois secteur Valdegour. Les lignes T3 et 8 sont déviées, indique le réseau Tango. Les arrêts Archimede, Avogadro, Thales et Galilée ne sont plus desservis jusqu’à la fin du service.