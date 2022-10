Des jeunes arrêtés par la police en Dordogne alors qu'ils roulent à trois sur un scooter volé

Les policiers de la brigade anti-criminalité du commissariat de Périgueux patrouillent ce samedi 22 octobre dans les rues de Trélissac, quand ils aperçoivent trois jeunes sur un petit scooter en pleine rue. Un peu trop de passagers, pour un deux-roues. Leur conduite est approximative et ils manquent de tomber en s'arrêtant.

Il fugue de son foyer et vole le scooter

L'équipage de police les arrête, et les place en garde à vue. Le plus jeune des trois, âgé de 15 ans à peine, reconnaît vite devant les policiers qu'il a fugué de son foyer et volé le scooter la veille au soir. Une plainte vient d'ailleurs d'être déposée au commissariat.

L'adolescent sera convoqué devant la justice en janvier 2023, dans le cadre d'une composition pénale. Les policiers ont aussi mis une amende à un autre des passagers du scooter, âgé de 18 ans. Il avait de la résine de cannabis dans ses poches.