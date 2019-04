Des jeunes caillassent la gendarmerie de Paulhan

Paulhan, France

C'est un des gendarmes de la caserne qui est alerté par le bruit. Dehors, en pleine nuit, il aperçoit une bande de jeunes en train de caillasser la gendarmerie : jets de pierres et de bouts de bois sur les fenêtres. Il se met alors à crier en espérant les effrayer, les jeunes lui répondent par un tombereau d'insultes avant de disparaître. Pas pour longtemps. Quelques minutes plus tard, ils reviennent, plus nombreux, et ils remettent ça.

Des unités de gendarmes qui étaient en patrouille dans le secteur sont appelées en renfort. Deux mineurs de la commune sont interpellés, ainsi qu'un majeur d'un village voisin. Ce mercredi, d'autres gardes à vue sont en cours.