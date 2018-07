Un accident de la route occasionne une altercation entre police et quelques jeunes du quartier des Moulins à Nice.

Nice, France

C'est dans la nuit de dimanche à lundi, que dans le quartier niçois des Moulins a eu lieu une altercation entre la police et quelques jeunes après un accident de scooter. Un homme a percuté un arbre alors qu'il conduisait un maxi-scooter volé. L'homme était sous surveillance vidéo après avoir enfreint plusieurs fois le code de la route. Les polices nationale et municipale arrivées très vite sur place ont pu lui prodiguer les premiers secours pendant que quelques jeunes commençaient à s'en prendre aux forces de l'ordre. L'homme, connu des policiers, souffrant d'une fracture ouverte a été évacuée sur l'hôpital Pasteur. Il a depuis été opéré et son état amélioré.