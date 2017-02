Des jeunes gens sur les voies à Oberhausbergen perturbent la circulation de sept trains

Sept train retardés ce lundi matin à cause de la présence d'adolescents sur les voies au niveau d'Oberhausbergen, au nord-ouest de Strasbourg.

Ce lundi matin, vers 9 heures, selon la SNCF, le conducteur d'un TER entre Haguenau et Strasbourg remarque la présence de jeunes gens sur les voies avec des "objets dans les mains". Le conducteur arrête le train et prévient la police ferroviaire pour sécuriser les voies. Entre temps, les jeunes gens s'enfuient.

Le temps de l'intervention, sept trains ont été retardés jusqu'à une demie-heure pour le train le plus perturbé. Cinq TER et deux TGV, tous en provenance du secteur nord, c'est-à-dire de Haguenau et Nancy.

Une enquête a été ouverte. Pour le moment, la SNCF n'a pas déposé plainte.