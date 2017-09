Des jeunes interpellés à Joigny, après les violences

3 jeunes ont été interpellés à Joigny ce vendredi matin, après les incidents dans le quartier de la Madeleine et dans le Vieux-Joigny.

3 jeunes ont été interpellés à Joigny ce vendredi matin, à 7h30. De jeunes majeurs, deux sont originaires de Joigny, l'un de Saint-Florentin. D'autres interpellations devraient intervenir dans le courant de la matinée.

Depuis le début de la semaine, des bandes de jeunes de Joigny et de Saint-Florentin se provoquent et s'affrontent en ville. 18 véhicules ont été dégradés mercredi soir dans le quartier de la Madeleine. La surveillance a été renforcée à Saint-Florentin et Joigny ; une trentaine de gendarmes sont déployés dans les deux villes, ainsi que la police municipale et des médiateurs.

A lire aussi : A Joigny, après les violences de ces derniers jours, le retour au calme est attendu